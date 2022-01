Vorzeigeprojekt aus Kloten – Mit Grundwasser im grossen Stil heizen Für einen neuen Wärmeverbund in der Anflugschneise geht Kloten neue Wege und will den Grundwasserstrom anzapfen. Doch dafür muss der Kanton noch ein Auge zudrücken. Christian Wüthrich

Das Klotener Hohrainli-Quartier (Bildmitte) zwischen der Kaserne (links der Hauptstrasse) und der Fussballanlage Stighag (rechts) liegt in einem Gebiet, wo im Untergrund ein mächtiger Grundwasserstrom fliesst. Aufnahme: Google Maps

Dank Tausenden von Litern vermeintlich kaltem Wasser soll es in Hunderten Klotener Wohnungen wohlig warm werden. Was im ersten Moment unmöglich tönt, ist in der Flughafenstadt aber ein buchstäblich heisses Projekt. In einem Quartier mitten in der Ostanflugschneise plant die Industrielle Betriebe Kloten AG (IBK), ein Unternehmen im Besitz der Stadt, den Bau eines Nahwärmeverbundes mit mehreren Grundwasserwärmepumpen im grossen Stil.