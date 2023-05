Geleakte Geheimdienst-Dokumente – Propaganda-Tricks des Kreml: Wie Moskau mit falschen Nazis Stimmung macht Neue Dokumente sollen zeigen, wie ein russischer Geheimdienst mit verstörenden Aktionen Hass in Europa streut. Was dahinter steckt. Ben Heubl , Jörg Schmitt , Ralf Wiegand

Hitlergruss und Schimpftiraden gegen den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan in Paris. Foto: Screenshot

Ein Sonntagmorgen im März, es ist noch dunkel, als sich am Fusse des Montmartre vor der Place Saint-Pierre in Paris mehrere Männer einfinden. Sie hängen zwei Stoffbanner an den eisernen Zaun, zwei der Männer posieren mit Hitlergruss für eine Kamera. Bilder und Videos davon tauchen später im Internet auf, im Hintergrund kann man Sacré-Coeur erahnen. Die Männer schimpfen gegen den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan. Auf einem der Banner ist eine kleine ukrainische Fahne aufgemalt, im Text wird behauptet, das schwere Erdbeben vom 6. Februar sei die Rache dafür, dass die Türkei russische Touristen im Land Ferien machen lasse. «Stop Erdogan! Alanya next!» heisst es dann noch: Der Badeort Alanya an der türkischen Riviera ist bei russischen Gästen besonders beliebt.