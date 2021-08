25 Jahre seit Aserbeidschan - Mit Hummer im Bauch fliegen sie zum Debakel

25 Jahre seit Aserbeidschan – Mit Hummer im Bauch fliegen sie ins Debakel Die Schweizer Fussballer werden verhätschelt, bevor sie am 31. August 1996 in Baku gegen Aserbeidschan spielen. Für ihren Hochmut zahlen sie mit einem bitteren 0:1. Thomas Schifferle

Was soll bei diesem Ausflug schon passieren können? Der Gegner heisst ja nur Aserbeidschan, irgendwo in den Tiefen der Fifa-Weltrangliste zu finden. Als «Strandfussballer vom Kaspischen Meer» bezeichnet der «Tages-Anzeiger» die Spieler.

In der Schweizer Mannschaft herrscht vor diesem Start in die WM-Qualifikation Aufbruchstimmung. Dass Artur Jorge nach der EM in England nicht mehr Nationaltrainer ist, sorgt bei vielen schon fast für eine Erlösung – vor allem bei den Spielern und seinen Intimgegnern bei den Zeitungen.

Rolf Fringer ist jetzt da, der lustige Rolf mit dem Hang zu flotten Sprüchen. Selbst er hat in diesen Tagen im August 1996 das Gefühl, wie ein Retter empfangen worden zu sein. Er glaubt sich gut beraten, sich «in der Öffentlichkeit fast ostentativ im Dunstkreis der ‹Blick›-Bodyguards» bewegen zu müssen. So stellt das die NZZ fest.