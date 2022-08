Patrick Firmenich leitet als Verwaltungsratspräsident ein Milliardenunternehmen. Doch viele dürften seinen Namen nicht kennen – dabei stammt er aus einer Familie, die seit über 120 Jahren international an der Spitze mitmischt, wenn es um Duftstoffe geht. Auch das Unternehmen Firmenich selbst ist kaum bekannt, was auch mit der Tatsache zu tun hat, dass die Firma und die Familie dahinter sehr verschwiegen sind.

Nun geht die Traditionsfirma mit dem holländischen Unternehmen DSM zusammen – Patrick Firmenich und damit die ganze Familie müssen Macht abgeben. Er wird Vize des neuen Konstrukts. Damit geht eine lange, unabhängige Unternehmensgeschichte zu Ende – auch wenn Firmenich selbst und der Familienname weiterhin präsent sein werden.

1990 trat Patrick Firmenich als Vertreter der 4. Generation in das Familienunternehmen ein. Der 60-jährige Rechtsanwalt hat zwei Kinder. Er stieg auf, 2002 übernahm er den Posten als CEO. Den behielt er bis 2014 – er rutschte in den Verwaltungsrat nach, dessen Spitze er ab 2016 übernahm. Nun steht er ganz zuoberst, wenn das Familienunternehmen seine Unabhängigkeit aufgibt.

Vergangene Woche hatte die Firma kurz vor der Fusion noch einmal ein erfolgreiches Geschäftsjahr verkündet. 4,7 Milliarden Franken Umsatz mit einem deutlichen Plus zum Vorjahr.

«Silicon Valley der Düfte»

Das Unternehmen gehört zu den führenden Duftstoffherstellern der Welt. Zusammen mit dem Weltmarktführer Givaudan bildet Firmenich das «Silicon Valley der Düfte» in der Nähe von Genf. Die beiden Schweizer Firmen beherrschen zusammen mit der amerikanischen IFF und Symrise aus Deutschland rund die Hälfte des gesamten weltweiten Markts. Firmenich ist punkto Umsatz die Nummer drei.

Sei es in Duschgels, in Deos, in bekannten Parfüms wie denjenigen von Hugo Boss, aber auch in Esswaren wie Bonbons oder Joghurts: In etlichen Produkten sind Duftstoffe und Arome von Firmenich enthalten. Rund 4 Milliarden Menschen kommen laut «Forbes» jeden Tag mit den Produkten von Firmenich in Kontakt.