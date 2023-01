Neujahrskonzert – Mit Jazz Standards und Balladen ins neue Jahr Beim Neujahrskonzert am 1. Januar in der evangelisch-reformierten Kirche in Oberglatt begrüsste der Bülacher Frauenchor das neue Jahr. Bülacher Frauenchor

Der Bülacher Frauenchor präsentierte viele bekannte Melodien und wurde dafür mir grossem Applaus belohnt. Foto: PD

Die zwölf Sängerinnen und ihr Dirigent Gary A. Abrahams waren gut vorbereitet und eröffneten das Konzert mit dem Stück «The Way You Look Tonight». Es folgten weitere bekannte Melodien wie «Dream a Little Dream of Me», «Stormy Weather», «Killing me softly» und «Fly me to the Moon». Ein besonderes Highlight waren die Solis von verschiedenen Sängerinnen. Das Stück «Baby, it’s Cold Outside» sang Gary A. Abrahams mit seiner wunderschönen, warmen Stimme gemeinsam mit einer Sängerin im Duett. Mit grossem Applaus wurden der Bülacher Frauenchor und ihr Dirigent für ihre wundervollen Darbietungen belohnt. Das Publikum hätte noch lange zuhören können. Aber wie es so ist, hat alles Gute und Schöne mal ein Ende.

Nach dem Konzert folgte die Neujahrsandacht

Die Darbietung des Chores erfolgte im Rahmen des Projektes K&K – Kirche und Kunst, unterstützt durch den Marianne Hinnen Fonds. Nach einem kurzen Umbau der Bühne folgte eine Neujahrsandacht mit Pfarrer Markus Zeifang. Zum Ausklang dieses ersten Tages im 2023 offerierte die reformierte Kirche einen Apéro. Die Besucher und Besucherinnen des Konzertes und der Andacht stiessen auf das neue Jahr an.

