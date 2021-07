Anbieter aus Bachenbülach – Mit Kajak und SUP den Rhein hinunter Seit kurzem bietet der Bachenbülacher Reini Riedener Erlebnistouren auf dem Rhein an. Der ZU war mit dabei – im Einsteigerkurs auf der Strecke Rheinau–Rüdlingen. Ruth Hafner Dackermann

Reini Riedener aus Bachenbülach ist ehemaliger Spitzenkanut und bietet heute Touren auf dem Rhein an. Foto: Sibylle Meier

Treffpunkt ist am Montagmorgen um neun Uhr auf dem Parkplatz bei der Brücke in Rüdlingen. Etwas irritiert schaut Reini Riedener auf meine Jeans und Turnschuhe und bietet mir Neoprensachen an. Obwohl der Kurs für Einsteiger ausgeschrieben ist, haben die anderen zwei Teilnehmerinnen wohl mehr Erfahrung als ich, denn sie ziehen wasserfeste Kleidung und Schuhe an und verschliessen ihre Wertsachen in wasserdichte Beutel. Riedener und Siri Schubert werden sich auf der bevorstehenden Kajaktour um ihre drei Gäste kümmern. Erst einmal werden alle begrüsst und mit ersten Informationen zum Tagesausflug versorgt. Die Neoprensachen lehne ich dankend ab – schliesslich will ich nicht schwimmen gehen, sondern eine Kajaktour mitmachen.