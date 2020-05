«Mit Kim Jong-un möchte ich nie alleine in einem Raum sein.»

Obwohl Joel Piffner für sein Team am meisten Tore schiesst, ist er selbstkritisch. «Nach jedem Spiel analysiere ich meine Spielzüge nochmals kurz für mich», erzählt er.

Der Coronavirus.

«Coronavirus» ist wohl das meist genannte Wort der letzten Wochen. Es ist erschreckend, was es für die Menschen und die ganze Welt ausgelöst hat. Ich bin zuversichtlich, denn wenn alle am gleichen Strick ziehen, ist Besserung in Sicht! Gemeinsam sind wir stark. Bleibt alle gesund.