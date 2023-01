Volg-Aktion im Unterland – Mit kürzeren Öffnungszeiten sparen Läden kaum Energie Der Volg begründete den früheren Ladenschluss zunächst mit einer Stromsparaktion. Wirksamer wären jedoch umfassende Sanierungen. Andrea Söldi

Beim Umbau im letzten Sommer wurden im Volg in Oberweningen Kühlschränke mit Türen eingebaut. Foto: Sibylle Meier

Die Landi Züri Unterland will Strom sparen. Damit begründete die Ladenkette, dass seit Anfang Jahr 19 Volg-Filialen in der Region bereits um 18.30 Uhr schliessen – befristet bis Ende Februar. In einem Flyer, der in die Haushaltungen der betroffenen Gemeinden verteilt wurde, bewarb die Landi Züri Unterland die sogenannten saisonalen Ladenöffnungszeiten mit dem Slogan «Mitenand energieeffizient ins neue Jahr». Auf Nachfrage dieser Zeitung räumte Geschäftsführer Walter Kipfer später ein, die Aktion habe mehr mit geringem Kundenaufkommen in den Abendstunden zu tun als mit Energiesparen. Wie Recherchen nun bestätigen, haben die Öffnungszeiten nämlich nur einen geringen Einfluss auf den Energieverbrauch.