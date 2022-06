Leichtathletik – Mit Massarbeit zu Silber

und durch eine Grenze Loris Pellaz sorgte an den Schweizer 10‘000-m-/Steeple-Meisterschaften in Uster für ein Topergebnis für den LC Regensdorf. Jörg Greb

In Uster lief Loris Pellaz die 3000 m Steeple erstmals unter 8:50 Minuten. Foto: Alexandra Wey (Keystone)

Zwei Mal ist Loris Pellaz in dieser Saison die 3000-m-Hindernisstrecke schon gelaufen: in 8:52,24 und 8:52,44 Minuten, zuerst in Oordegem (Belgien) die schnellere Zeit und dann in Karlsruhe die andere. Schneller ist der gebürtige Unterwalliser, der vor die Jahren wegen des Maschinenbau-Studiums an der ETH nach Zürich und zum LC Regendorf gekommen ist, zuvor noch nie gelaufen. Aber Pellaz wollte noch mehr: «Die 8:50-Minuten-Grenze durchbrechen wäre cool, zumal das der Universiade-Limite entsprechen würde.» Er sprach von der der Studenten-WM, die von diesem Sommer in den nächsten verschoben worden ist.