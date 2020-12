Abo Ein Selfie von Luca Dimita «Ich sollte vermeiden, meiner Frau zu widersprechen»

Auf dem Fussballplatz aber gibt der ehemalige Challenge-League-Spieler den Ton an. In acht Spielen hat der bald 39-Jährige in dieser Saison für Viertliga-Spitzenclub Glattfelden neun Tore geschossen.