Leichtathletik: Erfolgreiche Staffeln – Mit neuem Schweizer Rekord zur Titelverteidigung An den Schweizer Staffelmeisterschaften in Zug hat sich der LC Regensdorf einen ganzen Elite-Medaillensatz gesichert. Und das war nicht alles. Jörg Greb

Erfolgreiche Übergabe trotz der Konkurrentin von Athle.ch im Nacken: Karin Disch (links) nimmt Tempo auf, während Selina Fehler auslaufen und kurz durchatmen kann Foto: Peter Mettler (athletix.ch)

Den Titel in der Américaine hatten Selina Fehler, Karin Disch und Michelle Gröbli schon im Vorjahr geholt – heuer wollten sie ihn verteidigen. Dabei waren sie sich bewusst, dass es dazu mehr brauchen würde als 2019, als sie in Schweizer Rekordzeit reüssierten. Denn mit den Romandes von Athle.ch um die 800-Meter-Aufsteigerin Lore Hoffmann gingen starke Widersacherinnen an den Start. Doch das Regensdorfer Trio meisterte die Herausforderung mit Bravour.