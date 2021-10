Parallelwelten im Netz – Mit Paris Hiltons Avatar tanzen Facebook-Gründer Mark Zuckerberg will einen virtuellen Raum erschaffen. Diese digitale Welt ist bereits Realität. Sie soll unser Leben verbessern – und den Techkonzernen Gewinne bringen. Maren Meyer

Erstes virtuelles Festival im Metaversum Decentraland: Die schottische Sängerin Nina Nesbitt tritt am 21. Oktober mit ihrem Avatar auf. Foto: Decentraland

Mark Zuckerberg plant, den Namen seines Facebook-Imperiums zu ändern. Die Nachricht, die das US-Portal «The Verge» letzte Woche verkündete, schlug in der Techwelt ein wie eine Bombe. Am Donnerstag kommender Woche will Zuckerberg mehr verraten.

Der neue Name soll offensichtlich etwas mit dem Trend zum Metaverse zu tun haben, den Zuckerberg mit seinem skandalgeplagten Konzern auf keinen Fall verpassen will. Das wirft grosse Fragen auf: Was bitte ist ein Metaverse? Und was bringt das der Menschheit und Facebook?

Das Metaversum, wie es auf Deutsch heisst, ist ein virtueller Raum. Dort treffen sich Menschen, die sich in der Realität an verschiedenen Orten befinden. In Form von Avataren – einer digitalen Abbildung der eigenen Person – bewegen sie sich in diesen Universen, treffen Freunde, kaufen ein, besuchen Museen oder spielen Spiele. So wie sie es in der realen Welt auch tun würden.