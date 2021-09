Strahler-Wanderungen – Mit pinken Nägeln auf die Suche nach Kristallen Auf Kristallsuche mit Jelena Brkic: Die Seconda glüht für die Schätze der Schweizer Berge. Chris Winteler

Jelena Brkic: «Beim Strahlen habe ich meine innere Ruhe gefunden.» Foto: Moritz Hager

Brkic – der Name ist schwierig auszusprechen. Zum Glück ist man gleich per Du. Wir treffen Jelena Brkic auf dem Glaspass im Bündnerland. Sie wird uns auf die Schatzsuche mitnehmen. Zusammen mit dem ortsansässigen professionellen Kristallsucher und Künstler Markus B. Komminoth organisiert sie Strahlertouren im Naturpark Beverin: «Ohne Bergkristall gehen wir nicht nach Hause», verspricht Jelena Brkic auf ihrer Website.

Nicht nur ihr Name, auch ihr Aussehen scheint nicht so richtig in die Schweizer Bergwelt zu passen. Die Seconda mit Wurzeln in Kroatien und Mazedonien trägt pinkfarbenen Lippenstift, die Fingernägel sind lang und ebenfalls pink bemalt. Und diese lackierten Krallen werden ganz schön beansprucht: Nichts macht die Zürcherin lieber, als mit Fäustel und Meissel den Fels zu bearbeiten oder im Schieferstaub nach Kristallen zu wühlen. Handschuhe? Kein Thema, sie wolle den Stein spüren.