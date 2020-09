Analyse von Schweizer Wertschriftendepots – Mit Produkten der eigenen Bank schneiden Anleger schlechter ab Eine umfangreiche Analyse von Wertschriftendepots zeigt, dass Banken ihren Kunden zunehmend eigene Produkte verkaufen. Dadurch erhalten die Banken mehr Einnahmen – die Kunden jedoch meist weniger. Bernhard Kislig

Bankeigene Produkte garantieren Anlegerinnen und Anlegern keineswegs höhere Erträge. Foto: Andrew Brookes (Keystone)

Banken verkaufen ihren Kundinnen und Kunden vermehrt eigene Produkte, mit denen sie auch eine bessere Marge erzielen. Doch je höher der Anteil an solchen Produkten in einem Depot ist, desto weniger rentabel ist es für die Anleger. Dies geht aus einer Analyse der Finanzdienstleisterin VZ Vermögenszentrum hervor. Verteilt auf zehn Jahre, von Anfang 2010 bis Ende 2019, hat sie in ihrer Beratungstätigkeit mehr als 28’000 Wertschriftendepots von knapp 16’000 Anlegern bei verschiedenen Banken geprüft. Die Zahlen daraus sind in eine Untersuchung eingeflossen, deren Resultate nun vorliegen.

Aktiv verwaltete Fonds kosten mehr und bringen weniger

Banken verkaufen ihren Kunden häufiger eigene Produkte – oft sind das Anteile an Fonds, welche die Banken aktiv betreuen. Der Untersuchungsbericht zeigt, dass von 2010 bis und mit 2015 der Anteil der bankeigenen Produkte an der Gesamtzahl der Titel einzelner Kunden bei rund 24 Prozent lag. Danach stieg er bis Ende 2019 kontinuierlich auf über 37 Prozent. Bei einem Vergleich der Volumen fällt der Anstieg noch deutlicher ins Gewicht: Bis Ende 2015 machten bankeigene Produkte weniger als 30 Prozent des Gesamtwerts eines durchschnittlichen Portfolios aus. Bis Ende 2019 stieg ihr Anteil am Gesamtwert auf mehr als 44 Prozent.

Damit steigt der Einfluss der bankeigenen Produkte auf die Gesamtrendite von Anlegern. Dies aber keineswegs immer zum Vorteil der Kunden. Die Untersuchungsergebnisse zeigen im Gegenteil, dass die Gesamtrendite eher schlechter ausfällt, je höher der Anteil an bankeigenen Produkten ist. Kunden sollten also einen hohen Anteil an bankeigenen Produkten im Depot kritisch hinterfragen.

Auch im Vergleich zum Swiss-Performance-Index (SPI), der eine breite Auswahl an Schweizer Aktien abbildet, schneiden die aktiv gemanagten Wertschriftenfonds der Banken schlecht ab: Über zehn Jahre gerechnet, erzielte der SPI in 84 Prozent aller untersuchten Beispiele eine bessere Rendite. Das überrascht insofern nicht, als bereits andere Untersuchungen bestätigen, dass passive Fonds, die einen Index wie den SPI abbilden, meist bessere Resultate erzielen. Hinzu kommt, dass allein schon die Kosten für einen aktiv gemanagten Fonds die Rendite schmälern. In der Schweiz bezahlt der Kunde dafür in der Regel zwischen 1 und 2 Prozent des investierten Kapitals. Bei passiven Indexfonds liegen die Kosten hingegen oft nur bei einigen wenigen Zehntelprozenten. Mit günstigen Indexfonds sind Anleger demnach meist besser unterwegs.

Doch warum wächst die Zahl der bankeigenen Produkte in privaten Portfolios, wenn dies aus Kundensicht in den seltensten Fällen von Vorteil ist? Karl Flubacher vom VZ Vermögenszentrum und Co-Autor des Untersuchungsberichts, sieht die Ursache dafür bei den Banken, die ihren Kunden häufiger solche Produkte empfehlen: «Wenn Banken ihren Kunden bankeigene Produkte ins Depot legen, verdienen sie doppelt: zum einen an der Depotgebühr und zum anderen an der Produktgebühr.» Ein Grund dafür könnte sein, dass Banken versuchen, Margenverluste aus anderen Geschäften zumindest teilweise bei Anlegern zu kompensieren. Die Banken stehen unter Kostendruck, unter anderem weil das Zinsniveau tief bleibt und Fintech-Start-ups mit tiefen Gebühren Konkurrenz machen.

Hohe Gebühren

Die Untersuchungsergebnisse zeigen auch einen für Anleger erfreulichen Trend: Die Gesamtkostenquote – die sogenannte Total Expense Ratio (TER) – sinkt stetig in kleinen Schritten. Sie fiel zwischen 2010 und 2019 von durchschnittlich 1,28 auf 1,04 Prozent. Dies dürfte auch eine Folge des angesprochenen Kostendrucks sein, dem das Bankengeschäft ausgesetzt ist.

Flubacher weist aber darauf hin, dass eine TER von 1,04 Prozent immer noch «sehr hoch» sei. Er stellt fest, dass Schweizer Anleger in der Beratung diese Kosten zu wenig kritisch hinterfragen: «Vielen ist der Einfluss der Produktekosten auf die Rendite nicht bewusst, insbesondere bei diesen tiefen Zinsen.» Wenn eine Anlage aufgrund der tiefen Zinsen beispielsweise nur eine Rendite von 0,5 Prozent erzielt, gerät der Kunde mit einer TER von 1,04 Prozent ins Minus. Das Vermögen nimmt in diesem Fall also ab. Aufgrund des Zinseszinseffekts können hohe Vermögensverwaltungskosten das Sparkapital langfristig erheblich mindern. (Lesen Sie hier, wie sich der Zinseszinseffekt aufs längerfristige Sparen auswirkt.)

Obwohl die TER suggeriert, das Total der Kosten abzubilden, werden der Kundschaft im Wertschriftenhandel weitere Gebühren abgezogen. Da diese manchmal nicht transparent sind, ist auch von den versteckten Kosten die Rede. Dazu zählen die Depotgebühr oder auch Courtagen, welche die Banken beim Kauf und Verkauf von Aktien abziehen. Für Anlageberater gibt es also einen finanziellen Anreiz und häufig sogar eine Vorgabe ihres Arbeitgebers, bei Kunden Courtagen zu erzielen. Flubacher rät deshalb zu Zurückhaltung beim kurzfristigen Wertschriftenhandel. Klüger sei es, auf eine längerfristige Strategie zu fokussieren. «Denn viel Hin und Her macht das Depot leer», zitiert er eine Börsenweisheit.

Zu den versteckten Gebühren zählen auch Retrozessionen. Zwar haben schon mehrere Gerichte bestätigt, dass solche Vertriebsprovisionen ohne Wenn und Aber dem Kunden gehören – so unter anderem das Bundesgericht im Jahr 2012. Doch Banken tun sich offenbar immer noch schwer damit, auf diese Einnahmen zu verzichten. So fand das VZ Vermögenszentrum im Rahmen seiner Analyse folgenden Passus im Depotreglement einer Grossbank: «Der Kunde erklärt sich damit einverstanden, dass die Bank die (…) monetären Leistungen vollumfänglich einbehält.» Das Reglement weist weiter sogar darauf hin, dass diese Regelung von der «Erstattungspflicht» abweiche. Solche Klauseln sollten Kunden ablehnen oder zumindest kritisch hinterfragen.

Viele Klumpenrisiken

Der Untersuchungsbericht zeigt weiter, dass viele Depots Klumpenrisiken enthalten. Das liegt vor, wenn eine Anlegerin oder ein Anleger mit einem grossen Teil seines Vermögens Titel eines einzelnen Unternehmens kauft. So kann bereits der schlechte Geschäftsgang dieser Firma zu einem happigen Verlust im privaten Portfolio führen.

Auch kleine Positionen finden sich in fast jedem Depot. Sie tragen vor allem zu mehr Gebühren bei, aber nicht zu einer sinnvollen Vermögensverteilung auf verschiedene Titel. Die schlechte Diversifikation von Depots sei häufig über längere Zeit entstanden, erläutert Karl Flubacher vom VZ Vermögenszentrum. «Das kann ein Hinweis auf eine mangelhafte Begleitung durch den Bankberater sein.»