Bauunternehmen in Oberglatt – Mit Roboter selbst Baumschutt sortieren Die Firma Eberhard bereitet Baustoffe werterhaltend auf. Ein interaktiver Lehrpfad zeigt der Öffentlichkeit, wie der Baumaterialkreislauf abläuft. Renato Cecchet

Auf dem Kreislauflehrpfad erfahren Besucherinnen und Besucher, was Kreislaufwirtschaft für Bauschutt bedeutet und wie der Prozess abläuft. Foto: Jonas Scheu

Wegen der Corona-Pandemie und des Ukraine-Konflikts kriegen wir persönlich zu spüren, dass Ressourcen knapp werden können. Seien das Energiereserven, Lebensmittel, oder aber auch Bauteile für Autos oder Rohstoffe für Baustellen. Als nach der Pandemie die Nachfrage nach Baumaterialien zunahm, kam es teilweise zu Lieferengpässen. Genau diese Situation zeige auf, wie wichtig es sei, dass Bauschutt rezykliert und als neuer Baustoff dem Kreislauf zugeführt werde, sagte Martin Eberhard, CEO der Eberhard-Unternehmungen, an deren jährlichem Kreislauftag, der am Dienstag im Ebimik-Werk in Oberglatt stattfand (Ebimik = Eberhard-Materialien im Kreislauf).