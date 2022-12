47. Zürcher Silvesterlauf – Mit Salz und Schneeschaufel gegen das Glatteis Schneefall und die bisher kälteste Nacht des Jahres: Die diesjährige Ausgabe des grossen Volkslaufs fand unter ungewöhnlichen Umständen statt. Zoé Richardet

Verkleidet und topmotiviert: Eltern und ihre Kinder kurz nach dem Startschuss. Foto: Raisa Durandi

Es ist eiskalt am Sonntagmorgen kurz vor zehn Uhr. Vom Limmatquai beim Hechtplatz aus sieht man Zürich, wie es in jedem Reiseführer abgebildet ist: schneebedeckt und von der Sonne beschienen. An gewissen Stellen ist der Boden gefährlich vereist, viele Passantinnen und Passanten geraten ins Rutschen.