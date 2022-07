Nachruf auf Dieter Wedel – Mit seinem Tod entgeht er dem Gerichtsverfahren Belästigungsvorwürfe liessen ihn zeitweise wie den deutschen Harvey Weinstein aussehen. Nun endet mit dem Tod des 82-jährigen Regisseurs Dieter Wedel auch der Prozess gegen ihn. Willi Winkler

Er erlebte einen gesellschaftlichen Absturz: Dieter Wedel auf einer Aufnahme von 2017, damals als Festspiel-Intendant in Bad Hersfeld. Foto: Swen Pförtner (Keystone)

Der Genie-Verdacht wich bis zuletzt nicht von ihm. Ein Mann, der seine eigenen Drehbücher bis zur Unlesbarkeit vollschmiert, vom Beleuchter bis zum Cutter sämtliche Mitarbeiter bei jeder Gelegenheit wüst beschimpft, selbst seine Starschauspieler wie ein wiedergeborener Dschingis Khan führt und natürlich ausserdem das Budget überzieht (was noch das Sympathischste war): kann ja nur ein Genie sein. Zum echten Genie fehlte bei Dieter Wedel allerdings Verkanntheit und chronischer Misserfolg, doch zum kochenden Neid sämtlicher Kollegen war Dieter Wedel fast immer erfolgreich, seine Serien, angefangen von «Einmal im Leben» (1972), dem ersten Teil seiner Semmeling-Saga, lieferten schon Quote, bevor sich der stumpfsinnige Reichweitenimperativ in den Sendern überhaupt herumgesprochen hatte.