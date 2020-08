Kreative Familie aus Neerach – Mit Sponcho ist Umkleiden in der Öffentlichkeit kein Problem Die Idee für einen vielseitig einsetzbaren Frotteeumhang hat Familie Hunziker aus Australien mitgebracht. Jetzt hat sie das Projekt Schwimmponcho zu Hause umgesetzt. Barbara Gasser

Schwimmponcho als Familienprojekt: Mutter Sandra (links), die 11-jährige Melinda, ihre Schwester Sarina, 14 Jahre alt, und Vater Rolf Hunziker präsentieren die Eigenkreation. Foto: Balz Murer

Anfang Juli stand plötzlich ein grosser Speditionslastwagen vor dem Haus der Familie Hunziker in Neerach. Nur die 14-jährige Tochter Sarina war zu Hause und musste die Sendung mit 1650 in Auftrag der Hunzikers in Portugal produzierten Sponchos entgegennehmen. Das S steht für Schwimmen, Surfen, Sport oder auch Sauna. Der Poncho war ursprünglich ein Stück Stoff mit einem Schlitz, durch den der Kopf gesteckt wurde. «Inzwischen haben wir alle Exemplare nach Farben und Grössen sortiert in einem Raum in unserem Haus verstaut«, sagt Vater Rolf Hunziker, der hauptberuflich im Marketing tätig ist. Fast täglich kommen Bestellungen übers Internet oder telefonisch. Das Geschäft, das die Familie gemeinsam aufgebaut hat und jetzt sozusagen als Hobby betreibt, ist angelaufen.