Studiowechsel bei SRF – Mit Stuhl, Mega-Screen und Youtube-Moment – die «Tagesschau» ist umgezogen Nach 17 Jahren werden die SRF-Formate «Tagesschau» und «10vor10» auf einer neuen Studiofläche produziert. Die Premieren zeigen: Das Design denkt über das klassische Fernsehen hinaus. Martin Fischer

SRF-Nachrichtensprecher Florian Inhauser präsentierte am Montag die erste «Tagesschau» aus dem News- und Sportcenter. Das Auffälligste am Set ist der grosse Bildschirm hinter den Moderierenden. Foto: Screenshot

Und dann war es kurz wie auf Youtube.

Der überraschendste Moment der Studio-Premiere der «Tagesschau» kam am Schluss, bei der Vorschau auf «10vor10». Als Florian Inhauser zum Themenausblick überleitete, erschien unten rechts, als Bild im Bild, seine Kollegin Bigna Silberschmidt. Sie stand also nicht direkt neben ihm, im gleichen Studio, wie das die letzten Jahre über der Fall gewesen war, sondern wohl ein paar Meter weiter, irgendwo im neuen News- und Sportcenter von SRF, das abends kurz vor 20 Uhr menschenleer und etwas düster erschien.

Der Mini-Screen als Vorschau ist bereits von Youtube bekannt: Dort poppen Videos, die empfohlen werden, ebenfalls als kleines Bild im Hauptbild auf.

Florian Inhauser leitet zu seiner Kollegin Bigna Silberschmidt über, die in einem kleinen Screen in der Ecke des Bildes erscheint. Foto: Screenshot

Seit gestern Abend produzieren die Teams von «Tagesschau» und «10vor10» auf einer neuen Studiofläche, im Erdgeschoss des News- und Sportcenters in Zürich, das die SRG für 70 Millionen gebaut hat. Florian Inhauser und Bigna Silberschmidt haben die Premieren moderiert, gewohnt professionell und stilsicher, ohne Patzer und ohne technische Pannen.

Die neue Ära startete unaufgeregt. Am Ablauf der Sendungen, an den Einblendern und den Intros und Outros wurde nichts verändert. Inhauser erwähnte das Studio in seiner Begrüssung nur kurz. «Ja, Sie sehen die ‹Tagesschau›, einfach umgezogen, neu möbliert, mit einer hochmodernen und höchst dynamischen Tapete.» Dann ging er nahtlos über ins Tagesgeschehen.

Den Ausblick auf «10vor10» moderierte Silberschmidt aus dem SRF-Newsroom. Foto: Screenshot

Neben dem Rednerpult liegt Inhausers Brille. War die schon immer da?

Diese «hochmoderne Tapete» ist denn auch das Auffälligste am Umbau. Hinter den Moderatorinnen und Moderatoren steht neu ein riesiger Bildschirm frei im Raum, der die Newsprofis überragt. Auf dem Screen werden die Themen angeteast, mit seinen Ausmessungen ist er sehr präsent, die Fotos, die darauf ausgespielt werden, dominieren den Bildausschnitt.

Wuchtig: Die neue Medienwand dominiert das Bild. Foto: Screenshot

Der grosse Bildschirm im Hintergrund funktioniert nicht zuletzt auf kleinen Bildschirmen gut. Foto: Screenshot

Die sogenannte Medienwand bietet für die Präsentation auch neue Möglichkeiten: So leitete Bigna Silberschmidt bei «10vor10» einen Beitrag über Gastarbeiter in Katar stehend neben einem Foto eines Fussballstadions ein. Das bringt eine Dynamik in die Sendungen, die vorher so nicht möglich war.

Auf dem Mega-Screen wurden in den ersten beiden Sendungen nur Standbilder ausgespielt. Die «Tagesschau»-Liveschaltung zu Korrespondent Sebastian Ramspeck lief über einen gesplitteten Bildschirm. Dabei würde die neue Wand Gespräche auf Augenhöhe ermöglichen, im Wortsinn.

Neue Dynamik: Silberschmidt moderiert stehend neben dem Screen. Foto: Screenshot

Inhauser im Studio, Korrespondent Ramspeck slidet von der Seite ins Bild rein: Die erste Aussenschaltung im neuen Studio. Foto: Screenshot

Diese Sendungen ziehen noch um Infos einblenden Bereits seit November 2021 werden die Sendungen «Schweiz aktuell», «SRF Börse» und seit Juni 2022 auch die «Tagesschau» am Mittag sowie «SRF News Spezial» aus dem News- und Sportcenter gesendet. Voraussichtlich im Frühling 2023 wird auch «Gesichter & Geschichten» auf den neuen Studioflächen produziert. Weitere Sendungen wie «Eco Talk», «Sport live» oder Newssendungen mit mehreren Gästen werden folgen. «Tagesschau» und «10vor10» wurden zuvor 17 Jahre lang im Studio 10 im Leutschenbach aufgezeichnet. (red)

Grundsätzlich zeigt sich: Das neue Set wirkt verschlankt, und da ist tatsächlich mehr Nähe. Die Moderatorinnen und Moderatoren erscheinen grösser, die einstige Nahaufnahme ist das neue Standardbild. So war bei Inhausers Moderation neben dem metallenen Rednerpult seine Brille zu sehen. War die schon immer da? Oder fällt das erst jetzt auf?

Die neue Nähe und der grosse Bildschirm machen jedenfalls auch auf kleinen Geräten Sinn, da kommen sie ideal zur Geltung. Auch hier passt sich SRF mit dem aktuellen Design der Streaming-Realität an. Der Anteil des Publikums, der die SRF-News auf Smartphones und Tablets schaut, dürfte zwar eher klein sein: Er wird aber sicher immer grösser.

Einblick in das News- und Sportcenter, wo nun auch «Tagesschau» und «10vor10» aufgezeichnet werden. Foto: Keystone

Die Sendungen werden mit Roboterkameras aufgenommen, die auf Schienen fahren. Foto: Keystone

Bei der Technik sind letztlich die grössten Veränderungen zu verorten, fürs Publikum sind diese nicht sichtbar. SRF spart mit Roboterkameras der neusten Generation und automatisierten Abläufen drei Vollzeitstellen.

Was mit dem alten, wuchtigen Moderationspult geschieht, ist noch nicht klar. SRF will die frei werdenden Studioflächen umnutzen.

Zum Ende der Sendung gabs dann doch noch ein Novum: Als die Kamera rauszoomt und von Inhauser und Silberschmidt wegfährt, wird ersichtlich, dass beide beim Moderieren auf einem Stuhl sitzen, einer Art Barhocker.

Oder war das im alten Studio etwa auch so?

Neue Einblicke: Florian Inhauser sass bei der Moderation. Foto: Screenshot

Genauso wie zeitweise auch Bigna Silberschmidt. Foto: Screenshot

