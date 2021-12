Raserdelikte im Kanton Zürich – Mit über 160km/h in gemieteten PS-Boliden geblitzt Die Kantonspolizei hat zwei 20-Jährige verhaftet, die doppelt so schnell wie erlaubt durch eine 80er-Zone fuhren.

Setzte in Rifferswil mobile Blitzkästen ein: Kantonspolizei Zürich KEYSTONE/Gaetan Bally

Die Kantonspolizei Zürich installierte im vergangenen Sommer während zwei Monaten im Rifferswil einen Blitzkasten. Auf der kontrollierten Strecke ist eine Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h erlaubt. Gleich zweimal gingen Raser in die Radarfalle, wie die Kantonspolizei am Mittwoch mitteilt.



Am 25. Juni 2021 wurde ein gemieteter, 450 PS starker Personenwagen mit einer Geschwindigkeit von 161 km/h geblitzt, am 16. Juli 2021 löste ein anderer Automobilist mit ebenfalls gemietetem, 560 PS starken Personenwagen den Radar aus. Er fuhr mit 164 km/h durch die 80er-Zone.

Ermittler finden Waffen und Munition

Die Ermittler machten zwei in den Kantonen Zürich und Aargau wohnhafte 20-jährige Männer ausfindig. Die beiden Männer wurden verhaftet und ihre Wohnungen durchsucht. Dabei fanden die Beamten gemäss Polizeimeldung in der Wohnung des Mannes, der im Kanton Zürich lebt, Schuss-, Stich- und Schlagwaffen sowie diverse Munition.

Die beiden wurden nach der Befragungen wieder aus der Haft entlassen. Die Staatsanwaltschaft führt jedoch ein Strafverfahren gegen sie wegen Verdachts auf qualifiziert grobe Verletzung der Verkehrsregeln.

Im Zusammenhang mit der Hausdurchsuchung wird wegen Verdachts auf Widerhandlungen gegen das Waffengesetz auch gegen einen 22-jährigen Schweizer ermittelt. Es gilt für alle Beteiligten die Unschuldsvermutung bis zu einem rechtskräftigen Verfahrensabschluss.



tif

Fehler gefunden?Jetzt melden.