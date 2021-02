Podcast zum Eishockey – «Mit und gegen Jungs zu spielen, war die beste Zeit» Vor dem Playoff der Frauen baten wir von allen vier qualifizierten Teams je eine Spielerin zum Gespräch im «Eisbrecher»-Podcast über ihre noch junge Karrieren. Kristian Kapp

Vor dem Playoff noch vereint: Zoe Merz, Lisa Rüedi, Noemi Ryhner und Lena-Marie Lutz (von links) vor dem «Eisbrecher»-Podcast. Foto: Urs Jaudas

Zoe Merz (18), Lena-Marie Lutz (19), Lisa Rüedi (20) und Noemi Ryhner (20) sind vier junge Schweizer Eishockeyspielerinnen. Alle haben bereits die Schweiz an Länderspielen repräsentiert, ihre 4 Clubs Thurgau, Thun, ZSC und Lugano werden ab dem 27. Februar die beiden Playoff-Halbfinalserien um die Schweizer Meisterschaft bestreiten.

Wir baten die vier jungen Sportlerinnen zum gemeinsamen Podcast, in dem sie von den Herausforderungen als Eishockeyspielerin erzählten: das Mitspielen in reinen Bubenmannschaften im Nachwuchsalter, das Debüt mit teilweise erst 12 Jahren in Frauenteams, der Spagat zwischen Schule, Job, Club und Nationalmannschaft und die Perspektiven mit einer überschaubaren Anzahl von Zukunftszielen in einer Randsportart.