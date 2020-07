Parkierungsverordnung Bülach – Mit Unterschriften gegen das neue Parkregime Trotz deutlicher Zustimmung durch das Bülacher Parlament ist die neue Parkierungsverordnung noch nicht in trockenen Tüchern. Ein Einwohner sammelt derzeit Unterschriften gegen die neuen Regelungen. Alexander Lanner

Künftig sind Anwohner der Bülacher Altstadt sowie Personen mit Arbeitsplatz im historischen Zentrum auf die Parkkarte «Bülach Plus» zum Preis von 80 Franken im Monat oder 800 Franken im Jahr angewiesen. Foto: Florian Schaer

Über die neue Parkierungsverordnung der Stadt Bülach soll an der Urne abgestimmt werden. Dies verlangt Thomas Hürlimann. Der in Bülach wohnhafte IT-Experte sammelt Unterschriften gegen die neuen Regelungen. «Ich möchte mit meiner Aktion zu einer breiteren Diskussion in dieser Sache beitragen», sagt Hürlimann auf Anfrage. Die diskussionslose Annahme der neuen Verordnung durch den Bülacher Gemeinderat hat ihn doch sehr verwundert.