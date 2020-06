Coronavirus-Situation beim FVRZ – Mit verhaltenem Optimismus Rund 450’000 Fr. fehlen dem Zürcher Fussballverband wegen des Saisonabbruchs. Geschäftsführer Patrick Meier spricht von einer «unplanbaren Situation». David Schweizer

Patrick Meier, der Geschäftsführer des Fussballverbandes der Region Zürich (FVRZ). Balz Murer

Drei Monate lang fand ­wegen der Coronavirus-Krise kein Spiel statt. Das hatte am vergangenen Samstag und dem Match zwischen dem FC Winterthur und YF Juventus ein Ende. Beim Fussballverband der Region Zürich (FVRZ) besteht die berechtigte Hoffnung, mit der neuen Saison plangemäss ab Mitte August beginnen zu können.

Und dennoch: Patrick Meier, Geschäftsführer beim FVRZ, hat Respekt vor einer möglichen «zweiten Welle» und sagt: «Wenn ein weiteres halbes Jahr nicht gespielt werden könnte, müssten wir den Laden herunterfahren.» Sprich: Der Regionalverband käme nicht drumherum, Stellenprozente abzubauen – und könnte damit auch gewisse Dienstleistungen nicht mehr erbringen.

Knapp 40 Prozent der üblichen Einnahmen fehlen dem FVRZ in diesem Frühling aus dem laufenden Spielbetrieb. Meier spricht in diesem Zusammenhang von fehlenden rund 450’000 Franken. Dazu kommen gekündigte Sponsorenverträge und nicht gesicherte Subventionseinnahmen, die letztlich auch die Mitarbeiter des FVRZ zur Kurzarbeit zwangen. «Es geht jetzt darum, die ­Zukunft abzusichern», sagt der 55-Jährige.