Aus dem Bezirksgericht Hinwil – Mit «Vernichtungswillen» auf Sicherheitsmann eingestochen Ist für einen 28-Jährigen, der einen Sicherheitsmann beinahe umgebracht hat, eine bedingte Strafe angemessen? Mit dieser Frage beschäftigt sich das Bezirksgericht Hinwil. Ernst Hilfiker

Die Bluttat hatte sich spätnachts am kleinen Bahnhof in Tann ereignet. (Archivbild) Foto: Markus Zürcher

Gäbe es eine Skala der nichtigsten und deshalb unfassbarsten Motive für Gewaltverbrechen: Der Fall, der sich am Bahnhof Tann-Dürnten abgespielt hatte, würde schweizweit einen Platz ganz vorn einnehmen. Denn in der Nacht auf einen Samstag im August 2021 war ein Mensch fast getötet worden, nur weil sich ein junger Mann an seiner Meinung nach zu lauten Gesprächen störte.