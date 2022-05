Zürcher Kunstturnerinnentage – Mit viel Sprungkraft zum Kantonalmeistertitel Die Watterin Lou-Anne Citherlet verdient sich in der Kategorie P5 als beste Zürcherin grossen Applaus, Matilda Pohl aus Wallisellen verliert im P4 ein höchst schwieriges Duell um den Titel erst ganz am Schluss. Pam Brägger

Lou-Anne Citherlet aus Watt turnt auf dem Balken sicher, später am Boden dann grandios. Foto: Annick Gebert

Es war bereits kurz vor Mitternacht als die neue Teamleaderin des Schweizer Nationalkaders, Stefanie Siegenthaler, an den Zürcher Kunsturnerinnentage in Uster zuoberst aufs Podest stieg und als Siegerin der Kategorie P6 glücklich ins Publikum strahlte. Siegenthaler turnte zwar im Wettkampf keine Höchstschwierigkeiten, dies war aber auch nicht geplant, da sich die Turnerinnern im Trainings-Aufbau befinden. Das grosse Ziel ist die Europameisterschaft vom August in München.