Verkehrsbetriebe Glattal – Mit Vollgas und angezogener Handbremse 2020 wies die Verkehrsbetriebe Glattal AG einerseits einen Bestwert für die Servicequalität aus. Andrerseits war es eines der herausforderndsten Jahre in der Geschichte.

Rund 26,6 Prozent weniger Fahrgäste waren 2020 mit der VBG unterwegs als noch im Vorjahr. Foto: Urs Jaudas

Aufgrund der Corona-Pandemie fand die 23. Generalversammlung der Verkehrsbetriebe Glattal AG (VBG) erneut unter besonderen Umständen statt. Um die Personenzahl möglichst tief zu halten, vertrat ein Stimmrechtsvertreter vor Ort die Interessen der Aktionäre. Diesen war eine Jahresrechnung mit hohen Verlusten und ein infolge der Pandemie durchzogener Jahresbericht vorgelegt worden. Dennoch konnten sich auch erfreuliche Entwicklungen durchsetzen.

Ein Viertel weniger Fahrgäste als 2019

Als Folge der einschneidenden Massnahmen im letzten Jahr waren rund 26,6 Prozent weniger Fahrgäste mit der VBG unterwegs als im Vorjahr. Die Nachfrage sank über alle Regionen im Marktgebiet hinweg auf 28,6 Millionen Fahrgäste. Dies entspricht einem Rückgang von 10,4 Millionen Passagieren im Vergleich zum Vorjahr 2019. Der Betrieb des ZVV-Nachtnetzes blieb 2020 die meiste Zeit eingestellt. Erfreulicherweise konnten die Pünktlichkeitswerte der vergangenen Jahre erneut gesteigert werden. So erreichten 92,7 Prozent aller Fahrgäste ihr Ziel im Jahr 2020 pünktlich. Auch die Anschlusssicherheit konnte erneut verbessert werden und kletterte auf 98,5 Prozent. Dies wird sowohl auf das veränderte Mobilitätsverhalten im vergangenen Jahr als auch auf die weiterhin unternommenen Anstrengungen zur Optimierung des Betriebs zurückgeführt.

Pilotversuch für neue Stelen an Haltestellen

Des Weiteren stellten die Fahrgäste der VBG erneut ein sehr gutes Zeugnis bei der Servicequalität aus. Diese konnte erneut um einen Punkt auf 79 Punkte gesteigert werden. Nebst allen Herausforderungen bot 2020 jedoch auch erfreuliche Ereignisse. So konnte trotz der Umstände ein Ideen-Wettbewerb für eine neue Generation innovativer Haltestellen-Stelen ausgeschrieben und durchgeführt werden. Diese sollen 2021 in einem mehrmonatigen Pilotversuch getestet und abschliessend von einer Fachjury bewertet werden. Bei einem positiven Fazit würden sie künftig das heutige Haltestellen-Informationssystem mit dem markanten Rohrrahmen und der Haltestellen-Tafel ersetzen.

Verlust von rund 1,3 Millionen Franken

Die Pandemie schlägt sich auch im Finanzbericht der VBG nieder. Trotz Sparprogramm muss erstmals in der VBG-Geschichte ein Verlust von rund 1,3 Millionen Franken ausgewiesen werden. Dank den in den vergangenen 15 Jahren erwirtschafteten Überschüssen ist die VBG in der Lage, den Verlust aus den dafür vorgesehenen Reserven zu decken. Die finanzielle Lage kann angesichts der ÖV-Finanzierungsgrundlagen dennoch weiterhin als solide beurteilt werden.

red

Fehler gefunden?Jetzt melden.