Krieg gegen Russland – Mit welchen Tricks sich Ukrainer dem Militärdienst entziehen Seit Beginn des russischen Überfalls sind alle volljährigen Ukrainer bis 60 wehrpflichtig. Viele versuchen trickreich, den Kriegseinsatz zu vermeiden. Florian Hassel aus Dnipro

Er gehört zu den Ukrainern, die nicht in den Krieg wollen: Serhi Jermak (39), Ingenieur, bei einer Angelpause am Dnjepr. Foto: Friedrich Bungert

Serhi Jermak (Name geändert) kam von einem Spaziergang nach Hause, als ihn zwei Militärs in Dnipro am Eingang zu seiner Wohnung abpassten – und ihm eine Vorladung ins Militäramt von Dnipro übergaben. Dort solle er sich innerhalb von drei Tagen «zur Überprüfung der Daten» melden. «Wäre ich hingegangen, hätte ich wahrscheinlich sofort die Einberufung bekommen und hätte dableiben müssen», sagt Jermak, ein 39 Jahre alter Ingenieur.