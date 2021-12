Ein fast vergessenes Handwerk – Mit winzigen Perlen erschafft sie einen ganz besonderen Christbaum Die 81-jährige Klosterfrau aus Schlieren hat ein bewegtes Leben. Abends widmet sie sich einer kunstvollen Nifeliarbeit, um zur Ruhe zu kommen. Hélène Arnet

Klein, aber wahrlich fein: Sr. Elisabeth Müggler mit einer ihrer aufwendigen Klosterarbeiten. Foto: Ela Çelik

Wenn Elisabeth Müggler zur Ruhe kommen will, tut sie etwas, was die meisten Menschen nur schon beim Zuschauen zappelig macht. Sie beginnt mit winzigen Perlen immer noch winzigere Blumen zu formen. Sie faltet hauchdünne Papierstreifen, nicht breiter als ein Grashalm, zu Ranken. Sie umwickelt feinen Silberdraht mit goldenen Fäden, die so dünn wie Spinnweben sind.

Elisabeth Müggler lässt ein Kunsthandwerk wieder aufleben, das in den barocken Klöstern ihren Ursprung hat. Sie fertigt Klosterarbeiten an. Klosterarbeiten sind Andachtsbilder oder Objekte, die mit unterschiedlichsten Techniken verziert werden. Gemeinsam ist allen: Das Material ist edel. Und: «Es ist eine Nifeliarbeit», spricht Elisabeth Müggler aus, was man unweigerlich denkt.