Roman von Nawalnys Pressesprecherin – Mit Wodka gegen Willkür Wo sich Kira Jarmysch aufhält, ist geheim. Die Sprecherin des russischen Regimekritikers Nawalny war mehrmals in Haft. Darüber hat sie einen Roman geschrieben – Moskau wird ihn wohl verbieten. Nora Zukker

Kira Jarmysch arbeitet seit 2014 als Pressesprecherin für Alexei Nawalny. Foto: Alexander Zemlianichenko

Die 31-jährige Russin konnte Moskau gerade noch rechtzeitig verlassen, bevor das Urteil zu eineinhalb Jahren Freiheitsbeschränkung in Kraft getreten ist. Nachdem der Kreml die Organisationen rund um Alexei Nawalny als extremistisch eingestuft hatte, wurde Kira Jarmysch vom Leben in Moskau abgeschnitten. Sie sass zwar mitten in der Stadt, aber unter Hausarrest.

Seit 2014 ist sie die Pressesprecherin des Kremlkritikers. Dass sie derart ins Visier der russischen Behörden geraten würde, hätte sie sich nicht gedacht: «Meine Rolle ist ja nicht direkt eine politische, ich bin Pressesprecherin», sagte sie gegenüber einer westlichen Nachrichtenagentur. Das sieht der Kreml anders und verurteilte sie mehrmals. Jarmysch sass jeweils für kurze Zeit in Haft, nachdem sie zu Demonstrationen für Nawalnys Freilassung aus dem Straflager aufgerufen hatte – und damit zuletzt offenbar Corona-Auflagen verletzte.