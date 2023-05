Tapinoma-Ameise in Winterthur – Mit Zuckerpistole auf Ameisenjagd Die Tapinoma-Ameise hat sich in Seen auf einem begrenzten Gebiet stark ausgebreitet. Thomas Iseli bekämpft die invasiven Tiere, die grosse Schäden anrichten können. Delia Bachmann

Thomas Iseli bekämpft die Tapinoma-Ameisen in Seen im Auftrag der Stadt Winterthur. Foto: Seraina Boner

Für Thomas Iseli ist es der Tag drei im Kampf gegen die invasive Tapinoma-Ameise. Diese breitete sich im Zentrum von Seen im Spickel zwischen Tösstalstrasse, Seenerstrasse und Hofwiesenweg aus. Und das offenbar so stark, dass sie die einheimischen Arten bereits verdrängt hat: «Ich habe bei den letzten zwei Touren keine anderen Ameisen gesehen», sagt Iseli, der an diesem verregneten Freitag im Auftrag der Stadt unterwegs ist. Mit seiner gelben Signalweste sieht man Iseli den Schädlingsbekämpfer sofort an. «Ah, der jagt die Ameisen», sagt eine Frau an der Bushaltestelle Hinterdorf, als sie das Logo mit der glubschäugigen Stechmücke auf seinem Rücken sieht.