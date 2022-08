Material für Bankomaten-Sprengung – Mit zwei Kilogramm Sprengstoff erwischt: Anklage gegen 51-Jährigen Ein Niederländer fuhr mit einem gestohlenen Auto mit gefälschten Kontrollschildern in die Schweiz – und mit diversen Gegenständen, die auf eine bevorstehende Bankomaten-Sprengung hinwiesen.

Kontrolle an einem Grenzübergang: Grenzwächter erwischten den Niederländer und seine verdächtige Fracht am Grenzübergang Thayngen bei Schaffhausen. Foto: Gaetan Bally (Keystone)

Die Bundesanwaltschaft (BA) hat gegen einen Anfang November 2021 am Grenzübergang Thayngen mit zwei Kilogramm Sprengstoff aufgegriffenen 51-jährigen Niederländer Anklage erhoben.

Die BA wirft dem Mann das Herstellen, Verbergen und Weiterschaffen von Sprengstoffen und giftigen Gasen vor, wie sie am Montag mitteilte. Weitere Anklagepunkte sind Widerhandlungen gegen das Sprengstoffgesetz und gegen das Strassenverkehrsgesetz.

Der Mann wollte am 3. November 2021 am Grenzübergang in Thayngen SH von Deutschland in die Schweiz einreisen. Das Zollamt hielt ihn an und kontrollierte ihn. Dabei fanden die Beamten vier Pakete mit insgesamt rund zwei Kilogramm Sprengstoff und anderen verdächtigen Gegenständen, darunter einen Geissfuss, einen Vorschlaghammer, zwei Bolzenschneider, Sturmhauben, vier Kunststoff-Kanister mit Benzin à 25 Liter, gefälschte Kontrollschilderpaare, Funkauslöser sowie Metallstangen. Es bestehe der Verdacht, dass die mitgeführten Gegenstände zur Sprengung eines Bankomaten hätten verwendet werden sollen.

Es stellte sich zudem heraus, dass das Auto in Holland als gestohlen gemeldet war. Der Lenker konnte keinen Fahrzeugausweis und keine Versicherung vorweisen. Die Kontrollschilder waren ausserdem gefälscht.

Die Grenzbeamten nahmen den Niederländer umgehend fest. Seither sitzt er in Untersuchungshaft. Hinweise auf eine terroristisch motivierte Tat fand die BA laut eigenen Angaben nicht: «Dies gilt auch Stand heute noch.»

Zusammen mit der Anklageschrift hat die BA für den Beschuldigten beim zuständigen Zwangsmassnahmengericht auch Sicherheitshaft beantragt. Bis zum Vorliegen eines rechtskräftigen Urteils gelte die Unschuldsvermutung für den Beschuldigten, hiess es weiter.

SDA/anf

