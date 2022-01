Showdown in der Visumaffäre – Mittagspause in der Anhörung – Djokovic darf noch hoffen

Die optimistische Vorgabe des Vorsitzenden James Allsop, «bis Lunchtime» wolle man am Bundesgericht mit den Statements der beiden Parteien durchkommen, wurde klar verfehlt. Novak Djokovics Anwalt Nicholas Wood argumentierte zunächst zwei Stunden lang, wieso er die Gründe von Migrationsminister Alex Hawke, dem Tenniscrack das Visum ein zweites Mal zu entziehen, nicht stichhaltig findet.

Hawke hatte Djokovic das Visum «aus Gründen der Gesundheit und der guten Ordnung» gestrichen, Djokovics Abreise liege im öffentlichen Interesse. Denn mit seiner Präsenz als ungeimpfter Prominenter könnte er andere Menschen ermutigen, sich nicht impfen zu lassen oder auf die Booster-Impfung zu verzichten, impffeindliche Ansichten zu vertreten und für Unruhen zu sorgen. So würde der Druck aufs Gesundheitssystem erhöht.

Zudem habe Djokovic mit seinem Versäumnis, sich in seiner Heimat nach einem positivem PCR-Test vom 16. Dezember nicht in Isolation zu begeben, ein schlechtes Beispiel abgegeben, das andere nachahmen könnten. Aus diesen Gründen stelle er ein Risiko für die Gemeinschaft dar.

«Der Minister klammert sich an Strohhalme, aber er hat überhaupt keine Grundlage für seine Argumentation», ging Djokovic-Anwalt Wood in die Offensive. Zudem versuchte er, die Ansicht zu zerstreuen, dass der Serbe ein Impfgegner sei. Djokovic habe sich, so Wood, nie explizit so geäussert. Zudem gebe es keine Anhaltspunkte, dass seine Anwesenheit für soziale Unrast und eine Anti-Impf-Stimmung führen würden. Schliesslich sei er ja permanent an Turnieren unterwegs und sei solcherlei nicht dokumentiert.

«Ein fürchterlicher Fehler!»

Danach war Regierungsanwalt Stephen Lloyd dran. In seinen ersten Ausführungen pochte er darauf, dass die abschlägige Haltung von Djokovic gegenüber Covid-Impfungen hinlänglich bekannt sei und er ausreichend Zeit gehabt hätte, sich impfen zu lassen. Zudem kam er auf die verpasste Isolation des Serben Mitte Dezember zu sprechen. «Ein fürchterlicher, fürchterlicher Fehler!» Inzwischen ist Mittagspause, um 13.30 Uhr Ortszeit (03.30 Uhr MEZ) geht es weiter.

Die Anhörung wird vor drei Richtern verhandelt: vor dem Vorsitzenden James Allsop und dessen Kollegen Anthony Besanko und David O’Callaghan. Wegen der Bedeutung und der Dringlichkeit angesichts des Starts des Australian Open am Montag. Drei Richter statt nur einer bedeutet, dass kein Rechtsmittel gegen das Urteil mehr eingelegt werden kann.

Djokovic verfolgt die Anhörung aus dem Büro seiner Anwälte. Er hatte die Nacht auf Sonntag nochmals in Gewahrsam im Park Hotel verbringen müssen, der Unterkunft für Asylsuchende, die ausgeschafft werden sollen. Um 8.30 Uhr wurde er zum Büro seiner Anwälte im Rialto Tower gefahren, wobei sich das Auto seinen Weg durch wartende Fotografen bahnen musste. Um 9.30 Uhr begann die Verhandlung per Livestream. Über 85’000 Zuschauende schalteten sich auf YouTube zu.