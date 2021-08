Volksfest in Bassersdorf – Mittelaltermarkt lässt Ritter und Barden aufleben Das Gelände hinter der alten Sagi Bassersdorf haben Gaukler, Trödler und Musikerinnen in einen Markt wie zu Zeiten des Mittelalters verwandelt. Anna Bérard

An den fünfzig Ständen gab es allerlei Dinge zum Ausprobieren, zum Mitmachen und zum Betrachten. Foto: Sibylle Meier

Ob aus Interesse am Mittelalter oder aus Freude an einem Volksfest: Der Mittelaltermarkt in Bassersdorf hat am Wochenende scharenweise Schaulustige angezogen. Mario Etter, Fähndrich der «Mittelaltergilde zu Basselstorff» und Sprecher des Mittelaltermarkts, zieht am Sonntagmittag Bilanz: «Wir haben sehr gute Feedbacks von den Marktfahrenden und von den Besucherinnen und Besuchern erhalten. Das freut uns riesig.» Sogar das trübe Wetter mit Regen und stellenweise morastigem Boden habe dem Anlass keinen Abbruch getan.

Musikerinnen und Musiker spielten da und dort auf dem Markt. Foto: Sibylle Meier

Dabei war die Organisation des Marktes alles andere als einfach. Etter erzählt: «Die Durchführung glich dieses Jahr einer Zitterpartie, weil wir vom Kanton zuerst als Veranstaltung taxiert wurden.» Das hätte sehr hohe Auflagen bedeutet, und der Markt hätte nicht stattfinden können. «Schliesslich haben wir doch die Bewilligung erhalten, den Markt ohne Covid-Zertifikatskontrolle und Maskenpflicht durchführen zu können.»