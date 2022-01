Live-Festival trotz Omikron – Mitten in der Pandemie bitten die Filmtage nach Solothurn Am Mittwoch beginnen die 57. Filmtage in Solothurn – ohne wesentliche Einschränkungen. Einzelne Produzenten und Regisseurinnen streichen oder verkürzen ihren Besuch. Hans Jürg Zinsli Pascal Blum

Die Filmtage vor der Pandemie: Stimmungsbild von 2019. Foto: PD

Die Omikron-Welle trifft die Filmfestivals auf der ganzen Welt. Das berühmte Sundance-Festival in Utah hat seine Ausgabe im Januar kurzfristig ins Netz verlegt. Die Berlinale, die im Februar stattfindet, hat eben ihr Programm verkürzt, eine Testpflicht angekündigt und die Kapazität in den Sälen auf 50 Prozent reduziert. Und die Filmtage? «Finden vor Ort in Solothurn statt», wie am Donnerstag in einer Extramitteilung stand.

Nach der Onlineausgabe von 2021 möchte die künstlerische Doppelleitung aus Marianne Wirth und David Wegmüller so weit wie möglich ein normales Programm anbieten. Geplant ist ein Gemeinschaftserlebnis «auf der Strasse, in den Beizen und in den Kinosälen», wie sie in einem Kommentar im aktuellen «Cinebulletin» schreibt.