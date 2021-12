Bauprojekt mitten im Dorf – Mitten in Niederhasli entstehen 65 neue Wohnungen Gleich neben der Gemeindeverwaltung werden vier neue Häuser mit Wohnungen und Gewerbeflächen gebaut. Renato Cecchet

Die Häuserreihe neben dem Gemeindehaus Niederhasli (rechts) wird durch den Bau von vier neuen Gebäuden ersetzt. Foto: Christian Merz

Das Ortsbild von Niederhasli verändert sich. Nachdem die Pläne für die Neugestaltung des Bahnhofareals vorgestellt worden waren, informierte die Gemeinde über den Gestaltungsplan Zentrumweg. Direkt neben der Gemeindeverwaltung werden im Korridor zwischen der Dorf- und der Niederglatterstrasse die jetzt bestehenden Gebäude abgerissen. Sie stammen aus dem Jahr 1985 und hätten saniert werden müssen. Man entschied sich für einen Neubau. Auch das frühere Jugendhaus muss im Zuge des Bauprojekts weichen.

Das vorderste Gebäude an der Dorfstrasse, das auch Gewerbebetriebe beinhalten wird, ist zweiteilig geplant. Visualisierung: PD

Gebaut werden drei Mehrfamilienhäuser und ein viertes Gebäude am Dorfplatz mit Gewerbe und Wohnungen. Architekt Thomas Schulz vom Bauherr UBS (CH) Property Fund, einem börsenkotierten Schweizer Immobilienfonds, erklärte, dass die Neubauten in Holzhybridbauweise entstehen. Baumaterialien wie Holz, Beton und Stahl werden vereint. Der Gestaltungsplan für das Neubauprojekt im Zentrum Niederhaslis sei in enger Zusammenarbeit mit der Gemeinde entstanden und von der Bevölkerung ratifiziert worden, betonte Schulz. Gemeindepräsident Marco Kurer bestätigte dies: «Das Publikumsinteresse ist gross. Ich werde immer wieder von Leuten gefragt, wann denn jetzt gebaut werde.»