Microlino – Mitten ins Herz und bis vor die Tür Der Microlino ist ein sympathisches City-Mobil – und in gewissen Situationen auch erstaunlich praktisch. Zum Beispiel, wenn es um eine Lieferung in den 3. Stock geht. Jan Graber

Kennt keine Hindernisse: Der Microlino als Kunst-Transporter. Foto: Jan Graber

Wo immer wir mit dem Microlino auftauchen, geht die Sonne auf. Passanten lächeln uns zu, zücken ihre Handys, blicken staunend hinterher. Kinder lachen sich krumm. Kaum haben wir parkiert, suchen wildfremde Menschen das Gespräch. «So sieht er also in Wirklichkeit aus, ich habe ihn schon oft in den Medien gesehen.» – «Ist der Einstieg über die Vordertür bequem?» – «Wie viel Platz bietet der Kofferraum?» Oder einfach nur «Jöh!», als hätten wir einen knuddeligen Hund dabei.