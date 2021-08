E-Rikscha in Bülach – Mobilität für ältere und gehbehinderte Passagiere Der Verein «Radeln ohne Alter Bülach» stellt am Samstag, 21. August, in der Bülacher Altstadt sein neues Mobilitätsangebot für betagte und gehbehinderte Menschen vor. Barbara Stotz Würgler

Der Vorstand von «Radeln ohne Alter Bülach» auf Probefahrt: Thomas Meister (Pilot), Urs Dieterle (links) und Eveline Graf. Foto: pd

Es ist ein ganz besonderes Gefährt, das ab Ende August – so erhoffen es sich zumindest die Initianten – regelmässig auf Bülachs Strassen unterwegs sein wird: eine komfortable E-Rikscha, bei der die beiden Passagiere vorne auf einer mit einem Kissen gepolsterten Bank sitzen. Vor Niederschlägen und Wind schützt sie eine flexible Haube mit drei Sichtfenstern. Die Füsse ruhen auf einem breiten Trittbrett. Der Pilot oder die Pilotin sitzt hinten auf dem Fahrradsattel und steuert die E-Rikscha. Wohin die Fahrt jeweils gehen wird, dürfen die Fahrgäste selber wünschen. «Wir kutschieren die Passagiere beispielsweise an einen Ort, den sie von früher her kennen, heute aber nicht mehr allein aufsuchen können», erklärt Thomas Meister, Vorstandsmitglied des Vereins «Radeln ohne Alter Bülach».