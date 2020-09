Reiten: Pferderennen in Dielsdorf – Moderator hängt ausländische Elite ab Der erst dreijährige Swiss-Derby-Sieger Moderator und Cross-Debütantin Etoile des Vernes triumphieren vor knapp 1000 Besuchern an den Pferderennen in Dielsdorf. Werner Bucher

Unter Fabrice Veron prescht Moderator vor den zweit- und drittklassierten San Salvador und Nubius aus Deutschland seinem Sieg am GP Jockey Club entgegen. Im Premieren-Rennen auf seiner neuen Heimbahn setzt sich der französische Neuzuzug auf fulminante Art und Weise durch. Foto: Werner Bucher

Der GP Jockey Club gilt traditionell als der Höhepunkt der Zürcher Pferderennen in Dielsdorf. In Vor-Coronavirus-Zeiten verfolgten bis zu 10 000 Zuschauerinnen und Zuschauer das Hauptereignis, in dem sich stets die besten Schweizer Galopper mit starken ausländischen Konkurrenten messen. «Natürlich würden wir lieber vor einer grossen Kulisse Rennen bestreiten», erklärt Dennis Schiergen, der als Jockey am Sonntagnachmitttag selbst mit von der Partie war, und fährt fort: «Einfluss hat das kaum, abgesehen vom Geschrei während des Finishs um den Sieg.» Diesmal galt der Jubel der deutlich kleineren Zuschauermenge als sonst üblich indes nicht ihm, der auf Sweet Soul Music das Flachrennen als Viertplatzierter beendete.