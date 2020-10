Reiten: Letzter Renntag der Saison – Moderator muss sein Stehvermögen beweisen Nach den überlegenen Siegen im Swiss Derby und im GP Jockey Club über 2400 Meter muss der dreijährige Moderator zum Saisonschluss am Sonntag in Dielsdorf beweisen, dass er auch über 3000 Meter nicht zu bezwingen ist. Werner Bucher

Im Abschlusstraining war Flying Officer unter Karin Zwahlen dem Stallgefährten und St. Leger-Favoriten Moderator eine Nasenlänge voraus. in das Hauptereignis am Sonntag geht der braune Wallach dennoch als Top-Favorit. Foto: Werner Bucher

Zwei der drei wichtigsten Rennen in der Schweiz hat Moderator für den Dielsdorfer Rennbahnbesitzer Toni Kräuliger heuer schon gewonnen. Nun wird der braune Wallach von seinem Trainer Andreas Schärer aus Niederhasli für das St. Leger am Sonntag in Dielsdorf vorbereitet. Es ist das längste hiesige Flachrennen für Dreijährige. Auf der Galoppade über 3000 Meter fordert es ein grosses Stehvermögen von Pferd und Reiter. «Der kann das», sagen Besitzer und Trainer unisono über ihren französischen Neuzuzug.

Online mitfiebern und Wetten vor Ort Infos einblenden Auch am fünften und letzten Renntag der Saison in Dielsdorf sind nur bis 1000 angemeldete Zuschauerinnen und Zuschauer auf dem Rennbahn-Areal zugelassen. Er steht unter dem Motto «Oktoberfest» und ist als Freiluftveranstaltung nur marginal durch die neuen Corona-Vorschriften weiter eingeschränkt worden. Unter www.pferderennen-zuerich.ch werden die acht Rennen ab 11.15 Uhr via Livestream übertragen. Für die

Online-Zuschauer hat der «Zürcher Unterländer» die Pferde und ihre Reiter aus der Region mitsamt Startnummern zusammengestellt – und für die Besucher vor Ort die Wett-Tipps. 1. Trabfahren 2400 Meter. Favoriten: (Startnummer) 3 Cricia d’Eam; 2 Tequila GK; 7 Greyhound Boko. – Aussenseiter: 8 Tahiti Vik. 2. Flachrennen 1800 Meter. Favoriten: 8 Lonessa; 11 Shaolin; 10 Archi Pink mit Cheryl Schoch, Dielsdorf. – Aussenseiter: 2 Zandvoort mit Clément Lheureux aus Dielsdorf. – Ebenfalls aus dem Bezirksort kommt Olivier Plaçais mit 3 Maison Bleu; 5 Heloagain wird von Julien Lemée aus Sünikon pilotiert. 3. Trabfahren 2400 Meter. Favoriten: 3 Global Spotify; 5 Corleone; 10 Vietnam d’ Anama. – Aussenseiter: 6 Blue Scott. 4. Flachrennen 2300 Meter. Favoriten: 1 My Snowdrop; 4 Wayway/Lheureux; 7 Look alike mit Karin Zwahlen, Niederhasli. – Aussenseiter: 2 Sweet Soul Music; 3 Enjoy Vijay/Plaçais; 6 Nimrod/Schoch. 5. Flachrennen, St. Leger, 3000 Meter. Favoriten: 1 Moderator/Plaçais; 2 Lootah. – Aussenseiter: 4 Alacon/Lheureux. 6. Jagdrennen 3750 Meter. Favoriten: 5 Echanson; 1 Baraclaas. – Aussenseiter: Green Saint mit Ondrj Velek, Sünikon. – Ausserdem am Start: 3 B’Good unter Jan Mbaya, Dielsdorf. 7. Flachrennen 1600 Meter. Favoriten: 7 Larissa/Schoch; 5 Fairy Wish/Zwahlen; 6 Jazou/Lheureux. – Aussenseiter: 3 Royal Soldier/Plaçais; 1 Step Up/Lemée; 8 Caraya geritten von Silvia Casanova, Dielsdorf. 8. Cross-Country. 4900 Meter. Favoriten: 3 Baraka de Thaix /Velek; 1 Les Sables Blancs. – Aussenseiter: 5 Etoile des Vernes.