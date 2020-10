Pferderennen in Dielsdorf – Moderator scheitert im tiefen Geläuf Moderator gewann das Schweizer Derby, siegte im GP Jockey Club und war in Dielsdorf der klare Favorit im St. Leger: Im Flachrennen über 3000 Meter musste er sich dann aber dem Deutschen Gast Sir Polski geschlagen geben. Werner Bucher

Fuchshengst Sir Polski mit Reiter Tim Buergin (links, vorne) macht Überflieger Moderator mit Reiter Olivier Placais (Mitte) einen Strich durch die Rechnung und gewinnt das Flachrennen über 3000 Meter. Auf Rang 3 schafft es Flying Officer mit Nicolas Guilbert (rechts). Foto: Sibylle Meier

«Das Problem war der leicht morastige Boden», erklärt Trainer Andreas Schärer aus Niederhasli nach dem spannend verlaufenen Flachrennen über 3000 Meter resigniert. Er konnte sich nicht richtig über den 2. Rang des dreijährigen Wallachs und den 3. Platz seines Schützlings Flying Officer freuen. Letzterer hatte das auf ein Quartett geschrumpfte Feld bis auf 300 Meter vor dem Ziel angeführt. In der Einlaufgeraden griff dann Tim Bürgin mit Sir Polski an und liess seine Gegner weit hinter sich. Der strahlenden Siegreiter betonte: «Der Fuchshengst hat sich im Finish so gut angeboten, dass es für mich kein Problem war, mit ihm am führenden Flying Officer vorbeizuziehen.»