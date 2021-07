Geheimer Vertrag enthüllt – Moderna-Impfstoff: 6 Milliarden Franken fliessen in die Schweiz Die US-Vakzinherstellerin Moderna hat ihren Europasitz in Basel. Dort landet das Geld für die an die EU gelieferten Dosen. Um Steuern zu sparen? Isabel Strassheim

Covid-Impfstoff von Moderna: Die EU erhält dieses Jahr 360 Millionen Dosen – und zahlt in die Schweiz. Foto: Norberto Duarte (AFP)

Milliardenzahlungen für den Impfstoff von Moderna fliessen in die Schweiz und werden hier zu Niedrigsätzen versteuert. Das schreibt die niederländische Nichtregierungsorganisation Somo. Denn die US-Impfstoffherstellerin Moderna hat ihren Europasitz in Basel, und das Geld von der Europäischen Union für die bei Moderna bestellten Dosen werde in die Schweiz überwiesen.

Wie der geleakte Vertrag zwischen Moderna und der Europäischen Union belegt, muss die EU tatsächlich ihre Zahlungen für die vorbestellten Impfdosen an Moderna Switzerland in Basel entrichten. Überwiesen wird das Geld auf ein Konto der Bank of America Zurich.