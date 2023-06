Die Post hat in den letzten Jahren viel Geld in zusätzliche Standorte für regionale Paketzentren (RPZ) investiert. So hat der Umbau einer ehemaligen Pneufabrik in Pratteln BL, wo seit März ein neues RPZ in Betrieb ist, rund 75 Millionen Franken gekostet. In den Standort Buchs AG wurden rund 15 Millionen Franken investiert. Der Umbau einer früheren Industriehalle in Rümlang, wo seit rund einem Jahr etwa 5000 Pakete pro Stunde sortiert werden können, hat rund 11 Millionen Franken gekostet.

Bereits 2020 gingen drei neue RPZ in Ostermundigen BE, Vétroz VS und Untervaz GR ans Netz, 2019 wurde eines in Cadenazzo TI in Betrieb genommen.

Mit dem Aufbau von neuen regionalen Paketzentren reagiert die Post auf die massiv gestiegenen Paketzahlen. Zudem verkürzen sich damit die Transportwege und somit auch die Lieferzeiten.