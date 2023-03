Wässerwiesen in Glattfelden – Modernste Technik trifft auf uraltes Wissen Der internationale Engineers’ Day erlaubte Einblicke in ein neues und gleichzeitig jahrhundertealtes Wiesenbewässerungssystem. Ruth Hafner Dackerman

An der Baustellenführung im Glattfelder Gebiet Hundig wurde den Gästen des Engineers’ Day erklärt, wie mittels Schöpfrad das Wasser aus der Glatt auf die umliegenden Wiesen gelangt. Foto: Raisa Durandi

Was sind «Wässerwiesen»? Wie funktioniert ein Wasserschöpfrad? Und weshalb zerschneiden neue Kanäle die Wiesen neben der Glatt in Glattfelden? Zahlreiche interessierte Besucherinnen und Besucher durften am Samstag im Gebiet der Hundig-Ebene viel Wissenswertes über die Funktionsweise des Bewässerungssystems mit Wasserschöpfrad und Wasserkanälen erfahren. Die Gossweiler Ingenieure AG lud anlässlich des internationalen Engineers’ Day zur Baustellenführung. Die Experten liessen keine Frage unbeantwortet.