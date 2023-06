Riese & Müller Culture – Modisch und schlank Mit dem Culture stellt Riese & Müller ein reduziert designtes, leichtes E-Bike mit neuester Technik und hohem Wiedererkennungswert vor.

2024 bringt Riese & Müller mit dem Culture ein neues E-Bike mit dem leichten SX-Mittelmotor von Bosch. Foto: Riese & Müller

Auf der bis letzten Sonntag dauernden Fahrradmesse Eurobike in Frankfurt stellte Riese & Müller mit dem Culture sein erstes E-Bike mit dem neuen Bosch-Mittelmotor «Performance Line SX» vor. Beim Culture handelt es sich um ein Urban Bike für den Alltagseinsatz, das dank kompakter Antriebskomponenten schlank sowie mit einem charakteristischen Knick im Oberrohr daherkommt. Der Motor schmiegt sich kompakt in den Bereich des Tretlagers in den Rahmen ein, der neue Compact-Tube 400 Akku ist fest im voluminösen Hauptrohr verbaut. Für Wartungsarbeiten lässt sich der kleine Stromspeicher allerdings auch herausnehmen. Ab Frühjahr 2024 soll das neue Culture zu Preisen ab rund 4000 Franken erhältlich sein.

Der 55 Newtonmeter starke, lautlose SX-Motor unterstützt den Fahrer mit einem natürlichen Fahrgefühl. Riese & Müller bietet den neuen Leichtbau-Mittelmotor (2 kg) wahlweise in Kombination mit 10-Gang-Kettenschaltung, mit 8-Gang-Nabenschaltung oder der praktischen, stufenlosen Enviolo-Nabe an. Bei beiden Nabengetrieben wird die Kraft jeweils per pflegeleichtem Riemenantrieb ans Hinterrad geleitet.

Als Bedien- und Anzeigeeinheit bekommt das Culture in der Basisvariante lediglich die spartanische LED-Remote. Wer zusätzlich ein Display wünscht, kann dieses gegen Aufpreis bestellen. Eine Schnittstelle erlaubt zudem die Befestigung eines Smartphones. Das in zwei Rahmenvarianten erhältliche Culture lässt sich zudem mit dem optional bestellbaren RX-Chip vernetzten. Wird dieser aufpreispflichtige Service gewählt, stehen im Zusammenspiel mit der «RX Connect»-App Funktionen wie Routenaufzeichnung, Bewegungsalarm und GPS-Ortung zur Verfügung.

