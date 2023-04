Spatenstich für Neubau – Möglichst lange selbstständig leben An der Ackerstrasse 6 in Kloten realisiert die Baugenossenschaft Silu einen Neubau mit 16 altersgerechten Wohnungen für über 55-Jährige zu fairen Mieten. Baugenossenschaft Silu

Nach dem Spatenstich vom 4. April werden die Wohnungen im Sommer 2024 bezugsbereit sein. Foto: PD

Das Mehrfamilienhaus an der Ackerstrasse in Kloten bietet Wohnraum für Berufstätige in der letzten Phase ihres Berufslebens (ab dem Alter 55 plus) sowie für Menschen im Ruhestand. Für diese grosszügigen 2.5- und 3.5-Zimmerwohnungen werden Klotener Einwohnerinnen und Einwohner bevorzugt. Der moderne, barrierefreie Innenausbau orientiert sich an den Anforderungen vom «Wohnen im Alter», der Komfort eines eigenen Waschturms in jeder Wohnung ergänzt die zeitgemässe Wohnform.

Bushaltestelle vor der Haustüre

Eine Fotovoltaikanlage auf dem Dach produziert hauseigenen Strom und die Bushaltestelle direkt vor der Haustüre ermöglicht eine optimale Anbindung an den öffentlichen Verkehr. Die Bewohnerinnen und Bewohner werden in der Tiefgarage die Möglichkeit haben, ihren Parkplatz mit einer E-Mobilitäts-Ladestation zu ergänzen.

Nachbarn helfen sich untereinander

Zur Förderung des Austauschs unter den Genossenschafterinnen und Genossenschaftern wird im Aussenbereich eine Begegnungszone gestaltet. Darüber hinaus wird der Kontakt durch eine Siedlungskommission sowie Veranstaltungen wie beispielsweise Siedlungsversammlungen oder -feste gepflegt. Ein wichtiges Anliegen ist auch die Förderung der Hilfe durch Nachbarinnen und Nachbarn untereinander. Dadurch können ältere Personen möglichst lange selbstständig leben.

Fehler gefunden?Jetzt melden.