Verrückte Geschichten vom Lauberhorn – Molitor bescheisst, Müller hockt im Gepäckwagen Die Lauberhorn-Rennen haben witzige und irrwitzige Geschichten geschrieben – bis hin zum füdliblutten Wahnsinn. René Hauri Philipp Rindlisbacher

Trotzt auf dem Gepäckwagen dem heftigen Wind und gewinnt am Lauberhorn 1980: Peter Müller. Foto: Keystone

1930: Die rasante Britin bei der Premiere

Auf Rang 17 fährt kein Schweizer, kein Österreicher. Nein, eine Britin! Rund 20 männliche Konkurrenten lässt die Dame, von der nur der Nachname Carroll überliefert ist, bei der Lauberhorn-Premiere hinter sich. Es ist eine Zeit, in der man Gleichberechtigung nicht einmal vom Hörensagen kennt. Die Zeitung «Sport» schreibt: «Wir machen keinen Hehl daraus, dass dieser Sport nicht der Sport der Frau ist.»

1939: Abkürzung dank einer Schulklasse

11-mal Sieger, 6-mal Zweiter, 3-mal Dritter: Karl Molitor, wie er 1945 zum Sieg am Lauberhorn rast. Foto: Keystone

Am Abend vor dem Rennen meldet sich ein Wengener Lehrer bei Karl Molitor. Zusammen mit seinen Schülern hat er eine 150 Meter lange Abkürzung in die Strecke gestapft, während die offiziellen Helfer damit beschäftigt waren, die Bäume entlang der Piste mit Matratzen aus den umliegenden Hotels zu polstern. Wo die anderen eine weite Rechtskurve fahren müssen, soll der Lokalmatador das Tor direkt ansteuern. Er fackelt nicht lange und nimmt das unmoralische Angebot an. Zwar stürzt er mit seinen 220 cm langen Holzlatten, rappelt sich aber auf und siegt. Mit 9 Sekunden Vorsprung.