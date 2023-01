Was wir lesen – Monika Fagerholm: «Wer hat Bambi getötet?» Dieses Buch ist kein Schwedenkrimi. Sondern eine Geschichte darüber, wie sexuelle Gewalt die hässlichsten Fratzen patriarchaler Macht zum Vorschein bringt. Finn Schlichenmaier (Das Magazin)

Foto: DM

Vier junge Männer vergewaltigen eine junge Frau in einer Villa in Finnland. Das ist die Ausgangslage dieses in Nordic Noir gestimmten Buches. Doch es ist kein Krimi, es gibt keine Ermittler:in, keine Spuren, nur Handlungsstränge, die durch das Verbrechen aneinandergebunden sind.