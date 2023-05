Ennet dem Rhein – Motorrad gestohlen und versenkt Bei einem Einbruch in eine Lagerhalle in Jestetten wurde ein Motorrad entwendet. Das Fahrzeug wurde später in einem kleinen Gewässer gefunden.

Wie das Polizeipräsidium Freiburg im Breisgau am Mittwoch mitteilte, wurde erst jetzt angezeigt, dass bereits in der vergangenen Woche in der Nacht auf Dienstag, 25. April, in eine Lagerhalle im Allmendweg in Jestetten eingebrochen und dabei ein Motorrad entwendet wurde. Das Motorrad wurde später in einem kleinen Gewässer zwischen Jestetten und Altenburg aufgefunden. Wer in der Tatnacht verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten, sich beim Polizeiposten Jestetten, Telefon +49 (0)7745/7234, zu melden.

red

Fehler gefunden?Jetzt melden.