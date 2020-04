Verfolgungsjagd auf der Wehntalerstrasse – Motorradfahrer flüchtet vor Polizeikontrolle Am Sonntagnachmittg entzog sich im Kreis 11 ein Endurolenker durch Flucht mit seinem Fahrzeug einer Polizeikontrolle. Die Stadtpolizei Zürich sucht Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls.

Eine Polizeipatrouille verfolgte den flüchtenden Motoradfahrer vergeblich. Keystone

Gegen 13.45 Uhr fiel ein Motorradfahrer einer Streifenwagenpatrouille der Stadtpolizei Zürich in Zürich Nord aufgrund seiner Fahrweise auf. Auf Höhe der Verzweigung Wehntaler/-Glaubtenstrasse bemerkte der Endurofahrer den Steifenwagen, erhöhte sofort die Geschwindigkeit und setzte seine Fahrt auf der Wehntalerstrasse in Richtung stadtauswärts fort.

Wie die Stadtpolizei mitteilt, fuhr die Patrouille mit eingeschaltetem Blaulicht und Wechselklanghorn dem Motoradfahrer nach. Aufgrund der hohen Geschwindigkeit des Motorradlenkers brachen die Polizisten die Nachfahrt noch vor der Stadtgrenze ab. Der Motorradfahrer wird wie folgt beschrieben: Die lenkende Person trug einen dunklen Helm, versehen mit einer Kamera auf der linken Seite und rote Oberbekleidung. Er lenkte eine Enduro.

Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen

Personen, die Angaben zum Gesuchten oder zur Fahrweise des Endurofahrers auf der Wehntalerstrasse ab Höhe Glaubtenstrasse bis etwa zur Stadtgrenze in der Nähe des Katzensees am Ostersonntag, 12. April, in der Zeit von zirka 13.40 Uhr bis 13.50 Uhr, machen können, werden gebeten, sich bei der Stadtpolizei Zürich, Telefon 044 411 71 17 zu melden.

( ani )