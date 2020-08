Unfall in Rifferswil – Motorradfahrer knallt beim Überholen in Lieferwagen Am Freitagabend prallte ein 20-Jähriger mit seinem Motorrad in einen Lieferwagen. Er musste mit schweren Verletzungen ins Spital geflogen werden.

Nach dem schweren Töffunfall musste die Polizei die Albistrasse in Rifferswil sperren. Symbolbild: Kantonspolizei Zürich

Am Freitag fuhr ein 20-jähriger Mann gegen 17.45 Uhr mit seinem Motorrad auf der Albisstrasse in Rifferswil. Wie die Kantonspolizei Zürich mitteilt, setzte der Motorradfahrer auf einer Geraden in Richtung Albis zum Überholen einiger Fahrzeuge an. Dabei kollidierte er mit dem in gleicher Richtung fahrenden Lieferwagen eines 31-jährigen Lenkers, als dieser nach links in einen Feldweg abbiegen wollte. Der Motorradfahrer kam zu Fall und wurde schwer verletzt.

Nach der Erstversorgung wurde er mit einem Rettungshelikopter ins Spital geflogen. Wegen des Unfalls musste die Strasse in beiden Richtungen gesperrt werden. Durch die Feuerwehr Oberamt wurde eine Umleitung eingerichtet.

( red )